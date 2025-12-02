La Policía Metropolitana de Barranquilla adelantó una operación simultánea en el municipio de Soledad y en la ciudad de Barranquilla logrando “importantes resultados” en materia de seguridad.

Lea también: Investigan muerte de mujer que cayó de octavo piso en el norte de Barranquilla

Uniformados de la institución ejecutaron cinco diligencias de allanamiento y registro en los barrios Ciudad Camelot (Soledad) y Los Olivos (Barranquilla), donde fueron capturados cinco sujetos en flagrancia por los delitos de receptación y falsedad marcaria.

Durante los procedimientos fueron incautadas ocho motocicletas, de las cuales cinco registraban reporte por hurto, mientras que tres presentaban alteraciones en los sistemas de identificación alfanumérica de motor y chasis, según información de la Mebar.

Policía Metropolitana de Barranquilla

Asimismo, se realizaron otras incautaciones “relevantes” como un arma tipo fogueo, cinco teléfonos celulares, un chaleco balístico y cuatro radios de comunicación, elementos empleados para el desarrollo de actividades delictivas.

Lea también: La rectoría de Leyton Barrios es insostenible: gobernador Verano

Una investigación permitió establecer que la estructura desmantelada se dedicaba al hurto de motocicletas bajo las modalidades de halado y atraco, trasladando posteriormente los vehículos a inmuebles utilizados como centros de despiece, almacenamiento y comercialización ilegal de autopartes.

De acuerdo con la Policía, estas actividades ilícitas representaban rentas criminales estimadas entre $500.000 y $2.000.000 por motocicleta.

Policía Metropolitana de Barranquilla

Durante la verificación de antecedentes, se identificó que uno de los capturados, conocido con el alias de Richar. Este sujeto registra anotaciones judiciales previas por delitos relacionados con hurto.

Lea también: Peritos hallaron rastros de sangre en vivienda de madre e hija desaparecidas en Me Quejo: allegados

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que “con estas acciones seguimos afectando las estructuras dedicadas al hurto de motocicletas que tanto golpean la seguridad ciudadana. La articulación operativa nos permite recuperar vehículos, capturar a los responsables y proteger el patrimonio de los ciudadanos”.