La Fiscalía General de la Nación puso en descubierto el actuar de una cadena criminal asociada al narcotráfico, que usaba una empresa de pinturas para desviar insumos químicos a gran escala para la producción de clorhidrato de cocaína.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que, a través de la compañía legalmente constituida, la organización presuntamente obtenía diversas cantidades de hexano, acetato de etilo y otros disolventes. Posteriormente, los trasladaba y almacenaba en una bodega ubicada en Aguachica, Cesar, y desde allí coordinaba su camuflaje y envío en tractocamiones a zonas clandestinas de procesamiento de estupefacientes en Norte de Santander.

En el procedimiento judicial, tres de los posibles integrantes de esta estructura fueron capturados en diligencias realizadas de manera articulada con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en Ocaña y Villavicencio.

Los detenidos fueron identificados como Fredy Eduardo Barbosa Salazar y Daniel Celis Sepúlveda, quienes serían los transportadores de los precursores; y Uriel Carreño Montejo, señalado de hacer vigilancias y alertar sobre los movimientos de la fuerza pública para facilitar el actuar criminal.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico les imputó los delitos de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados.

Los tres procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.