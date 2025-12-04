La comunidad del municipio de Chimichagua, Cesar, se reunió en la Estación de Policía donde laboraba la joven patrullera Vanesa De León Pertuz, para rendirle un sentido homenaje mediante una velatón que iluminó el lugar con respeto y solidaridad.

La presencia de las familias, sus oraciones y cada vela encendida reflejaron el cariño hacia la uniformada y reafirmaron el profundo valor que la ciudadanía reconoce al servicio policial. Este gesto también evidenció la unión entre la comunidad y la institución, una fuerza que se mantiene firme incluso en los momentos más difíciles.

Por su parte, el Departamento de Policía Cesar agradeció la asistencia de niños, jóvenes y adultos, así como las muestras de afecto y reconocimiento hacia la memoria de la patrullera.

Es de recordar que esta mujer de 25 años, era madre de un niño de 5 años, y fue asesinada el sábado 29 de noviembre, en una vivienda del barrio Primero de Mayo de Valledupar. El responsable del crimen fue su compañero sentimental, Mauricio Giovanni Quintero, dragoneante del INPEC, quien le propinó al menos siete puñaladas.

Seguidamente este individuo se autolesionó y lanzó desde un tercer piso, sobreviviendo a la caída.

Por los hechos fue capturado y judicializado por el delito de feminicidio, actualmente se encuentra privado de la libertad.

Fuentes judiciales indicaron a EL HERALDO que posiblemente será recluido en la Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, mismo recinto donde laboraba como custodio.