De varios impactos de arma de fuego fue asesinado Jarol Rafael Toncel Castillo, de 44 años, en la vereda Arenas Blancas, zona rural de Chiriguaná, donde la comunidad manifestó que desde hace varios años no se registraba un hecho violento.

El crimen sucedió el pasado martes en horas de la noche, cuando un ciudadano informó en la Estación de Policía, que en la vía que conduce a la vereda estaba un cuerpo sin vida, y que presentaba varios impactos de bala en la cabeza.

Asimismo la ciudadanía manifestó a las autoridades desconocer cómo sucedió el momento del asesinato ya que la zona es oscura y solo escucharon varias detonaciones de arma de fuego y el ruido de una motocicleta.

Por su parte, la Policía indicó que el occiso registraba una anotación judicial por el delito de violencia intrafamiliar, en 2019.

El cadáver de Toncel Castillo fue trasladado a la morgue de Medicina Legal, con sede en el mismo municipio. Por ahora, el caso es materia de investigación por parte de las autoridades.