Con sentimientos encontrados, entre lágrimas y expectativa por lo que vendrá, 62 carromuleros que hacen parte de la fase final del proceso de sustitución de Vehículos de Tracción Animal (VTA) se dieron cita este viernes en la Plaza de Todos para entregar sus equinos y carretas al Distrito de Cartagena.

Los equinos fueron valorados por la Umata, que realizó una revisión veterinaria de su estado de salud. Posteriormente, los animales ingresarán a un proceso de adopción donde recibirán la atención y el bienestar necesario para una vida libre de maltrato.

Este proceso garantiza que los equinos reciban el descanso y la atención que durante tanto tiempo les fueron postergados. El retiro definitivo se realiza en el marco del programa de sustitución, que busca asegurar que los animales dedicados a labores de carga puedan acceder a una nueva vida, libre de esfuerzos y en condiciones dignas.

Adolfo Pérez, director de la Umata, sostuvo que “Cartagena marca un día histórico en la protección y el bienestar animal. La ciudad avanza en la transformación del modelo de movilidad y bienestar con la entrega oficial de equinos que, durante años, fueron utilizados como vehículos de tracción animal”.

Además el DATT recibió las carretas que se entregan en contraprestación dentro de esta última etapa, para su disposición final mediante desintegración. Este paso permitirá cumplir con los 119 beneficiarios del programa de sustitución de vehículos de tracción animal del gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz.

“Es un día muy importante para nosotros, ya que la Alcaldía de Cartagena cambiará nuestra historia: pasamos de carretas a motocarros, algo significativo para nosotros y nuestras familias. Muchas gracias, alcalde Dumek Turbay”, expresó Alexander Morelos, beneficiario del programa.