Los 62 carromuleros que hacen parte del proceso de sustitución de vehículos de tracción animal presenciaron este miércoles 15 de octubre el ensamble de sus motocarros en Mamonal.

Le puede interesar: Policía ofrece millonaria recompensa por los cinco más buscados en Córdoba

Visiblemente emocionados, fueron testigos de cómo se arman los vehículos que transformarán sus vidas y que próximamente les serán entregados por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, como parte del compromiso de cambiar el transporte de tracción animal para carga liviana en la ciudad.

Cortesía alcaldía de Cartagena

Esta es la segunda fase de un proceso que inició en el 2024 y que busca sustituir el uso de vehículos de tracción animal en Cartagena.

Vea aquí: Alias Jesús fue asesinado dentro de una vivienda

“Desde el año pasado venimos avanzando con este proceso porque no queremos más maltrato animal. Por eso necesitamos conciencia y formación. Este grupo de carromuleros ya recibe la capacitación necesaria para obtener sus licencias y comportarse como actores viales responsables, que cuidan la vida y la seguridad”, señaló José Ricaurte, director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT).

Son en total 119 los carromuleros que avanzan hacia una nueva etapa.