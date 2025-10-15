Dentro de la vivienda 13-05, ubicada en la manzana 61, de la invasión Brisas de la Popa, fue asesinado de dos impactos de arma de fuego, Jesús Eduardo Carvajal Díaz, de 32 años, conocido con los alias de ‘Jesu’ o ‘Pri’. Este nuevo crimen de sangre sucedió este miércoles 15 de octubre, en horas de la mañana.

Al parecer, este hombre se encontraba acostado en un colchón sobre el piso, cuando un hombre desconocido ingresó a la vivienda y le propinó un disparo en el tórax y otro en el cuello que lo dejaron muerto en el sitio.

La comunidad del sector al escuchar los disparos y ver que de dicho inmueble salía un sujeto con una pistola en manos, y que huyó en una motocicleta XTZ, se alertó y pasados los minutos, ingresaron al lugar, encontrando el cadáver.

Las unidades policiales al llegar a la escena del crimen realizaron entrevistas informales a algunos vecinos y los familiares del occiso, quien indicaron desconocer los móviles y autores del asesinato. Sin embargo, se determinó que este sujeto había sido el compañero sentimental de Michell Andreina Dorante Loyo, asesinada el pasado 19 de junio en el barrio El Porvenir, presuntamente por asuntos relacionados con la venta de estupefacientes.

Asimismo trascendió que Carvajal Díaz, también estaría involucrado en la comercialización de droga, lo cual hace parte de la investigación de las autoridades.

Es de señalar que por información de la Policía Nacional, se conoce que en la invasión Brisas de la Popa, delinquen las estructuras criminales Pachencas y Clan del Golfo.