Las unidades de la Policía Nacional adscritas al Comando del departamento de Córdoba realizan acciones de difusión sobre los cinco hombres más buscados.

Las acciones las adelantan en los 25 municipios que hacen parte de la jurisdicción que está a cargo del coronel Elkin Jesús Corredor Rueda, comandante de la Policía en Córdoba.

Cortesía Policía de Córdoba

El cartel de los más buscados que está siendo difundido casa a casa y barrio a barrio en Córdoba lo integran Yeferson Arroyo Martínez; Luis Enrique Osorio Novoa; Jhonatan Restrepo Salazar, alias ‘Anyelo’; Juan Carlos Hernández Díaz, alias ‘Ramoncito’ y Óscar Emilio Rivera Bermúdez, alias ‘Par de Seis’, implicados en la comisión de varios delitos.

El Comando de la Policía de Córdoba invita a la ciudadanía a que si conoce el paradero de los más buscados lo dé a conocer y a cambio recibirá una recompensa de hasta 20 millones de pesos. Pueden llamar a la línea de emergencia 123 o a la línea segura 322 7021245.