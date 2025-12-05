Quince señalados integrantes del Clan del Golfo, concretamente de la subestructura Manuel José Gaitán, a quienes les atribuyen sus participaciones en los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico y porte de armas de fuego y estupefacientes, así como de extorsión, fueron capturados por unidades de la Policía Nacional en desarrollo de varias operaciones en diversos municipios de Sucre.

Leer más: Anuncian el Cartel de Siluetas de los más buscados por los delitos de homicidio y extorsión en Sincelejo

Las primeras siete aprehensiones por concierto para delinquir agravado y porte y tráfico de armas ocurrieron en los municipios de San Onofre, Toluviejo y Ovejas, donde unidades de la Sijin aprehendieron a Pedro Javier Olivera Pérez, alias ‘Patoco’; Carlos Antonio Montoya Barandica, alias ‘Orlando’; Luis Gabriel Martínez Sáenz, alias ‘El Chino’; Didier Antonio Acosta Polo, alias ‘Torres’; Eduardo Enrique Salcedo Hernández, alias ‘Moña’ o ‘Popote’; Edilson Gettar Sequea, alias ‘Esteban’, y Luis Miguel Anaya Berrío, alias ‘San Diego’.

Lea además: Superservicios nombra nuevo agente interventor para Emdupar

El comandante de la Policía en Sucre, coronel Aimer Fredy Alonso Triana, sostuvo que alias ‘Patoco’ es comandante de zona, encargado de coordinar y ordenar homicidios selectivos y extorsiones a comerciantes en los municipios de Toluviejo, Chalán, Ovejas y Colosó; y alias ‘Esteban’ es comandante político, al tiempo que ‘San Diego’ en la actualidad fungía como comandante de la subestructura Manuel José Gaitán del Clan del Golfo en los municipios de San Onofre y Tolú.

Capturas por extorsión

El operativo contra la extorsión que permitió la captura de tres señalados miembros del Clan del Golfo se produjo en el corregimiento Corral Viejo del municipio de San Benito a través de diligencias de registro y allanamientos en las que participaron unidades del Gaula de la Policía, Gaula Militar, Batallón de Infantería Junín. N° 33 y la Fiscalía.

Lea también: Nuevamente el pabellón de carnes del mercado de Valledupar está sin energía

Los detenidos fueron identificados como Santos Junior Vanegas Mejía, alias ‘Chacal’; Vidal Prudencio Navarro García y Luis Fernando Gamarra García, alias ‘Lucho’.

De acuerdo con el reporte de la Policías estos “son requeridas mediante orden de captura por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante de Sincelejo por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión, por los hechos de afectación contra la empresa comercializadora de servicios Supergiros, en el mes de noviembre del año 2024 en los municipios de Sampués, El Roble y San Benito Abad y el homicidio de un ciudadano perpetrado en el mes de marzo del año 2025 en el municipio de San Benito”.

Lea además: Fortalecen las capacidades del Ejército Nacional en el sur de Sucre

A los tres les atribuyen el cobro de extorsiones mediante amenazas.

Desarticulan expendio de drogas

Finalmente en el municipio de Sampués fue desarticulado un expendio de estupefacientes del Clan del Golfo conocido como Los Robles.

En 9 diligencias de registro y allanamientos a inmuebles ubicados en los barrios El Recreo, Doce de Octubre, Geney, Las Peronillas y Doce de Noviembre, fueron aprehendidos 5 ciudadanos procesados por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Lea también: Caen siete de Clan del Golfo vinculados en el homicidio de comerciante en Fonseca, La Guajira

Los detenidos son Brayan Danilo Restrepo Urango, Luis Emilio Alemán Paternina, Nivaldo Enrique Chimá, Yoel David Rosario Dáger y Denys Isabel Pérez Montiel, a quienes les incautaron una escopeta calibre 16mm, 100 gramos de clorhidrato de cocaína, 10 gramos de marihuana, 5 cartuchos calibre 16mm, 9 celulares y la suma de $2.970.000 en efectivo.

Dentro de la investigación realizada las unidades de Policía Judicial establecieron que los capturados “eran los encargados de la dosificación y distribución de estupefacientes en puntos móviles y fijos del municipio de Sampués. Mensualmente el Clan del Golfo administraba rentas ilícitas de aproximadamente 40 millones de pesos”.