Mediante la Resolución SSPD-20251000656895, emitida el 3 de diciembre de 2025, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, puso en conocimiento que para la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar, fue designado un nuevo agente interventor. Se trata de Eduardo Andrés Mesa Buitrago, removiendo del caro a José Luis Palomino López.

Este cambio se da luego de un año de permanencia de Palomino López, quien estará en el cargo hasta el nombramiento de recién designado, lo cual se estaría dando antes de terminar este 2025.

Eduardo Andrés Mesa Buitrago es bogotano, ingeniero civil con orientación al desarrollo comunitario y al uso de energías renovables, entre las funciones desempeñadas está la de director de Infraestructura Social y Hábitat, del Departamento de Prosperidad Social.

Es de recordar que Emdupar está intervenida por la SuperServicios desde el 2 de marzo de 2023, al presentar una crisis financiera desde hace varios años, principalmente por la elevada cartera y excesivos puestos de trabajo y beneficios laborales.

