Este viernes el pabellón de carnes del Mercado Público de Valledupar, amaneció sin energía debido a una suspensión por parte de Afinia, por incumplimientos de acuerdos y pagos.

La empresa indicó que los comerciantes han incumplido con el acuerdo de pago suscrito en febrero de 2025, y de facturaciones corrientes del consumo de energía. En total representan una deuda de $81 millones impagada por parte de la copropiedad.

Esta situación no es la primera vez que ocurre, ya que a inicio de este año, dicho sector comercial permaneció por varios días sin el servicio de energía hasta que ambas partes llegaron a un acuerdo.

Desde la empresa prestadora del servicio también indicaron que han dispuesto con la gerencia de la copropiedad todas las alternativas y políticas vigentes para la normalización de la cartera, con el fin de facilitar la reconexión del servicio, una vez se cumplan los compromisos de pago establecidos.

En esta zona del Mercado Público, junto a reinauguración luego de la remodelación fueron instalado paneles solares para hacer del lugar un espacio amigable con el medio ambiente, sin embargo, los comerciantes consideran que esto es insuficiente para el sostenimiento de los aires acondicionados, luces, neveras y refrigeradores.

“Esto no es culpa de la empresa que suministra el servicio. Aquí lo que hay es una sobrecarga eléctrica, el 70 % de los comerciantes pagamos el servicio a Afinia, pero hay compañeros que no lo hacen”, indicó Mauricio Navarro, comerciante.

Indicó que existe un 30 % de los comerciantes que no pagan el servicio de energía a Afinia, lo que trae consecuencia para todos.