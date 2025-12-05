Un menor de 10 años de edad resultó con lesiones en el rostro tras ser atacado en las últimas horas por un perro de raza pitbull, en la torre de un conjunto residencial en el sector de Río Alto, en el norte de Barranquilla.

En un video que circula en redes sociales, captado por una cámara de seguridad, se aprecia el momento en que el animal sale de un apartamento y se lanza sobre el menor, quien habría estado tocando en la casa de un vecino para invitarlo a jugar.

Luego en la misma pieza gráfica se observa cuando el animal es tratado de controlar por quien sería su dueña, pero esta cae al piso y no puede evitar que el perro muerda al pequeño que trata de buscar refugio junto a una columna y luego en la casa del vecino.

Tras la agresión, el pequeño fue trasladado a la Clínica Portoazul, donde tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica por las lesiones sufridas.

El padre del pequeño, en entrevista radial, manifestó que tomaría acciones legales en contra de la familia propietaria del canino y pidió a las autoridades reforzar los controles y medidas de responsabilidad frente a esta raza de perros, más cuando se tienen en espacios cerrados o en conjunto residenciales.

El ataque de este perro de raza considerada potencialmente peligrosa abre debate sobre ese tipo de mascotas en conjuntos cerrados.

La norma sostiene que los pitbulls pueden vivir en conjuntos residenciales, pero enfrentan regulaciones estrictas: deben usar correa y bozal en zonas comunes, requieren socialización y ejercicio adecuado, y los dueños son responsables de sus actos, enfrentando multas o acciones legales por incidentes, especialmente ataques a personas u otras mascotas.