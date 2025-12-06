Un docente que salió de una entidad bancaria ubicada frente a la sede de la Gobernación de Sucre, en la ciudad de Sincelejo, fue abordado por fleteros tres cuadras más adelante y despojado de la suma de 50 millones de pesos.

El dinero, al parecer producto de un préstamo, lo llevaba dentro de una mochila y se desplazaba en un taxi y cuando se bajó de este lo encañonaron y le quitaron el dinero.

El caso ocurrió sobre la Avenida Luis Carlos Galán, en la intersección de los barrios La María y una de las entradas al Mercado Público de Sincelejo, justamente frente a un almacén de venta de materiales para la construcción.

Los fleteros se desplazaban en una motocicleta.

El caso ocurrió antes del mediodía del jueves 4 de diciembre, y en la noche de ese mismo día un ciudadano de la zona frustró en ese mismo sitio el atraco a mano armada de una pareja que bajó del hotel a cenar.

El comandante de la Policía en Sucre, coronel Aimer Fredy Alonso Triana, reconoció el caso de fleteo, dijo que está siendo investigado para dar con el paradero de los autores, pero advirtió que es muy probable que no sean de este departamento.

Tanto el oficial como el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, instaron a los ciudadanos a ser precavidos en esta época del año cuando suelen aumentar los delitos, en especial el hurto en sus diversas modalidades.