La inseguridad volvió a generar alarma en Bogotá tras registrarse un violento asalto en el noroccidente de la ciudad, en la calle 100.

Una mujer resultó herida luego de ser atacada por delincuentes que la interceptaron minutos después de salir de una entidad financiera.

Según información preliminar, la víctima había retirado una suma cercana a los tres millones de pesos cuando comenzó a notar comportamientos sospechosos a su alrededor. Dos hombres en motocicleta la habrían seguido por varias cuadras antes de abordarla.

Al momento del ataque, uno de los sujetos descendió del vehículo e intentó quitarle sus pertenencias por la fuerza. La mujer trató de impedir el robo, lo que desencadenó una confrontación.

Durante el forcejeo, el agresor utilizó un arma traumática para intimidarla y le disparó en una de sus extremidades, logrando así cometer el hurto y huir.

Tras el disparo, la víctima quedó tendida en el suelo y fue auxiliada por personas del sector. Poco después, una ambulancia la trasladó a un centro asistencial del norte de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, la mujer se encuentra fuera de riesgo vital y continúa en proceso de recuperación bajo supervisión médica.

Asimismo, ante el aumento de estos casos, las autoridades reiteraron una serie de medidas preventivas como: