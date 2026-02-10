La ex aspirante a viceministra de la Juventud, Juliana Guerrero, será imputada por la Fiscalía por aparentes anomalías en los trámites de sus títulos académicos, requisito para su alto cargo en el Gobierno, en la Fundación San José.

Por otro lado, la Universidad San José reaccionó al llamado a imputación anunciado por la Fiscalía General de la Nación, en el cual se menciona a Juliana Guerrero, e informó que ya puso a disposición del ente investigador los resultados preliminares de una auditoría interna. Según la institución, estos documentos fueron entregados formalmente y hoy integran el proceso penal que se encuentra en desarrollo.

La institución aseguró que el procedimiento se adelantó “con el propósito de realizar una revisión minuciosa de sus procesos institucionales, orientada a identificar posibles irregularidades”, y precisó que los hallazgos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que “obren dentro del proceso que se adelanta, como resultado de las anomalías previamente detectadas y denunciadas por la propia institución”.

En el comunicado, la universidad indicó que estas actuaciones buscan “contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de responsabilidades frente a acciones que afectan de manera grave a los miembros de la comunidad san joseíta, deterioran la confianza pública y vulneran el buen nombre y la trayectoria de la institución”.

Además, reiteró que “cualquier práctica que, dentro del debido proceso, sea establecida como irregular no corresponde ni ha correspondido a políticas institucionales”, y afirmó que continuará colaborando con las autoridades, fortaleciendo sus mecanismos internos de control y verificación.

