Tras la imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, por presunta violación de topes electorales y tráfico de influencias, su abogado defensor, Juan David León, aseguró que no existe fundamento legal ni administrativo para que el ejecutivo renuncie a su cargo.

“No vemos necesario que lo haga”, expresó León en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu. “Hasta este momento no ha cambiado en ningún sentido la situación jurídica del doctor Roa, quien mantiene incólume la presunción de inocencia”.

La imputación, presentada el pasado lunes, forma parte de la investigación penal sobre posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, así como en la compra de un apartamento por parte de Roa, que, según la Fiscalía, se habría adquirido por debajo del valor comercial.

Asimismo, de acuerdo con la información oficial, Roa enfrenta dos presuntos delitos: violación de topes de gastos en campañas electorales, tipificado desde 2016 tras la reforma derivada del escándalo de Odebrecht, y tráfico de influencias relacionado con la adquisición del inmueble.

Sobre este último, el abogado Juan David León aseguró que la transacción fue legal y completamente trazable. “Fue totalmente demostrada la legalidad de toda la transacción, incluso mediante créditos, como cualquier ciudadano que adquiere un bien con pago a través del sistema financiero”.

En relación con el posible exceso en los topes de campaña, León afirmó que aún no hay claridad sobre las cifras involucradas. “Hasta el momento hay solo especulación. Se habla de 1.500 millones, pero no sabemos a ciencia cierta si son 1.500, si son más, ni de dónde salen esas cifras”.

Por otro lado, el abogado destacó que la defensa de Roa ha tenido un contacto constante con la Fiscalía, y que la decisión de imputar cargos los tomó por sorpresa. “Nos toma por sorpresa la decisión, porque veníamos interlocutando con ambos fiscales de manera proactiva y constante, aclarando cada punto requerido”.

León recordó que la audiencia de imputación no equivale a una condena ni implica la pérdida de derechos laborales. “La Fiscalía tan solo es una parte más. La presunción de inocencia solo se extingue cuando existe una decisión judicial en firme”.

Además, indicó que solicitarán un nuevo espacio para que Roa pueda ejercer plenamente su derecho a defensa. “Queremos que el doctor Roa pueda ejercer su defensa ante la Fiscalía General de la Nación y aclarar todas las manifestaciones que puedan generar algún interés o duda”.

Finalmente, sobre la posibilidad de que Roa renuncie a la presidencia de Ecopetrol, León enfatizó que la decisión no ha sido tomada y que será analizada junto con los órganos de gobierno de la empresa. “Es una decisión que se está valorando por parte de él y del gobierno corporativo”.