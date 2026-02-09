La Fiscalía General de la Nación anunció este lunes 9 de febrero la imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, por presunta violación de topes de la campaña Petro Presidente 2022 y tráfico de influencias.

Así las cosas, por un lado la Fiscalía acusará a Roa en el marco del caso de la campaña presidencial de Petro, luego de que, según el CNE, esta sobrepasara topes en 5.300 millones de pesos, de los cuales unos 3.700 millones de pesos corresponden a la primera vuelta y no se habrían registrado en los informes. El saldo restante, $1.600 millones, corresponden a lo no reportado en segunda vuelta. Como se sabe, Roa actuó como gerente de la misma.

Ricardo Roa junto al presidente Gustavo Petro.

Además de esto, el dirigente de la compañía petrolera deberá responder por presuntas irregularidades en la compra de un lujoso apartamento en Bogotá.

Sin embargo, la defensa de Roa se pronunció asegurando que no ha recibido ninguna citación formal por parte de la Fiscalía para que su cliente acuda a una audiencia de imputación de cargos, por los casos relacionados a las investigaciones antes descritas.

“En atención a la información que viene circulando en diversos medios de comunicación sobre una presunta citación a audiencia de formulación de imputación por parte de la Fiscalía General de la Nación, la defensa del ingeniero Ricardo Roa se permite manifestar lo siguiente”, se lee en el comunicado de la defensa, donde menciona cinco puntos relevantes.

Pronunciamiento de los abogados de Ricardo Roa

La defensa del presidente de Ecopetrol manifestó los siguientes aspectos sobre la presunta citación por parte de la Fiscalía para imputar cargos a Ricardo Roa por las dos investigaciones en su contra.

1. A la fecha de emisión del presente comunicado, la defensa técnica y material no ha sido notificada formalmente de citación alguna a audiencia de formulación de imputación por parte de los fiscales que adelantan investigaciones relacionadas con las supuestas irregularidades ocurridas en la campaña presidencial ni con la adquisición del apartamento 901. Únicamente se entenderá surtida una notificación cuando esta se realice a través de los canales institucionales legalmente establecidos para tal efecto.

2. La formulación de imputación constituye un acto de comunicación por parte de la Fiscalía General de la Nación. En consecuencia, se mantiene incólume la presunción de inocencia del ingeniero Ricardo Roa, quien deberá contar con todas las garantías procesales necesarias para ejercer plenamente su derecho de defensa y controvertir las imputaciones que eventualmente formule el ente acusador.

3. Desde el momento en que la defensa del ingeniero Ricardo Roa tuvo conocimiento de la apertura de las investigaciones, se han recolectado diversos medios de conocimiento que desvirtúan las acusaciones formuladas en su contra.

Cualquier señalamiento será debidamente controvertido en las etapas procesales correspondientes y ante los funcionarios judiciales competentes.

4. Tal como ha sido constante a lo largo de su vida personal y profesional, el ingeniero Ricardo Roa respeta las instituciones y acata sus decisiones. De igual manera, ha estado y continuará en plena disposición de atender cualquier requerimiento que formulen las autoridades, los cuales han sido atendidos de manera oportuna y sin dilación alguna; conducta que se mantendrá durante todo el desarrollo del proceso.

5. Esta defensa se encuentra plenamente comprometida con la demostración de la inexistencia de irregularidad alguna en la actuación del ingeniero Ricardo Roa.