En horas de la mañana de este lunes 9 de febrero fue asesinado un comerciante de queso en el barrio Las Gaviotas, en cercanías a la Escuela de Policía Antonio Nariño.

EL HERALDO conoció que la víctima fatal fue identificada como Oscar Antonio Mantilla Iriarte, de 56 años de edad.

Según testigos, el hecho ocurrió a eso de las 10:00 a. m., cuando tres sujetos que se transportaban a bordo de un taxi ingresaron con armas de fuego hasta una quesera llamada ‘Distriqueso La Lira’, ubicada en la carrera 28 con calle 54.

Una vez dentro, estos dispararon contra el mayorista, quien se encontraba en una mesa leyendo unos recibos, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Posterior al ataque, los sujetos ingresaron al vehículo nuevamente y emprendieron la huida hacia la calle 54, para luego tomar la carrera 42 también conocida como la ‘Avenida Las Torres’.

Sin embargo, gracias a la rápida reacción de una patrulla del sector, los oficiales lograron interceptar al vehículo en la estación de gasolina Biomax, ubicada en el barrio Urbanización El Parque, capturando a sus tres ocupantes, señalados por la comunidad de ser los presuntos homicidas.

Fotografía de reseña de los capturados, señalados por la comunidad de asesinar al comerciante.

Esta casa editorial conoció que los capturados responden a los nombres de Diego Armando Olivares Amaya, Ronaldo Enrique González Cabello y Oscar Andrés Movilla Zanabria.

Asimismo, al parecer, el ataque se habría perpetrado por la falta de pago de una extorsión.