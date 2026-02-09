Un trágico accidente de tránsito se registró en la madrugada de este lunes 9 de febrero, dejando como saldo una mujer fallecida en la vía Palmar de Varela - Ponedera, a la altura del sector cercano de la empresa Ternium.

La víctima fue identificada como Juliet Paola Arnero Brand, quien se movilizaba en su motocicleta con el fin de auxiliar a un amigo que se había quedado varado por falta de combustible en ese tramo de la carretera entre las 3:00 y 4:00 de la mañana.

De acuerdo con versiones preliminares suministrado por las autoridades, el vehículo en el que se desplazaba la joven fue arrollado por un automóvil. El fuerte impacto le ocasionó la muerte de manera inmediata, sin que pudiera recibir atención médica.

Las autoridades continúan trabajando con las investigaciones para establecer las causas exactas del siniestro, mientras que la comunidad del municipio de Ponedera expresó su conmoción por lo ocurrido.