Un violento motín en la Estación de Policía Norte dejó como saldo ocho reclusos heridos.

El hecho ocurrió a eso de las 12:30 de la madrugada de este lunes 9 de enero, en la estación ubicada en la calle 110 Nro. 45-57, en el barrio Miramar, localidad Norte-Centro Histórico.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, el caso se registró en el interior de una de las carceletas de la estación en mención, cuando varios reclusos pertenecientes a los grupos criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ lideraban un amotinamiento.

Según las autoridades, los sujetos quemaron colchonetas con el propósito de darse a la fuga. Sin embargo, los uniformados que estaban custodiando en ese momento el sitio lograron truncar sus planes.

EL HERALDO conoció que uno de los lesionados responde al nombre de Javier Enrique Escalante, quien fue trasladado al Nuevo Hospital de Barranquilla donde permanece estable.

La Policía informó que, como medida preventiva y de control, los involucrados en el altercado fueron reubicados en otras carceletas, restableciendo el orden al interior de las instalaciones.