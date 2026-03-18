El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, confirmó este miércoles 18 de marzo el número de individuos que se fugaron el pasado lunes del Centro Transitorio de Detención (CTD) Norte, conocido como ‘La Norte’, localizado en pleno centro de la capital del Magdalena.

A través de su cuenta de X @CarlosPinedoC, el mandatario de los samarios manifestó que hoy hay un total de 34 reclusos fugados del centro transitorio, entre estos algunos detenidos por delitos menores, pero también otros con antecedentes por hechos de mayor gravedad.

“Los 34 fugados del Centro Transitorio Norte ya están plenamente identificados. Con la @PoliciaStaMarta desplegamos operativos en toda la ciudad para su recaptura. Ofrecemos hasta $5 millones de recompensa por información que permita ubicarlos. ¡Aquí no hay espacio para la impunidad!”, publicó Pinedo.

Los 34 fugados del Centro Transitorio Norte ya están plenamente identificados.



Con la @PoliciaStaMarta desplegamos operativos en toda la ciudad para su recaptura.



Ofrecemos hasta $5 millones de recompensa por información que permita ubicarlos.



¡Aquí no hay espacio para la… pic.twitter.com/bYy1RoYjJl — Carlos Pinedo Cuello (@CarlosPinedoC) March 18, 2026

Pero además, el alcalde solicitó al presidente Gustavo Petro el apoyo para trasladar o evacuar este centro transitorio, en articulación con el Inpec.

“Señor presidente @petrogustavo, Santa Marta cuenta con los recursos para avanzar en el traslado de los sindicados. Hemos solicitado la articulación del @INPEC_Colombia para ejecutar esta solución. Es urgente coordinar acciones de fondo”, posteó el mandatario.

Esta situación evidencia la crisis estructural del sistema carcelario en el país.



Desde el Distrito actuamos con toda nuestra capacidad para atender la contingencia y proteger a la ciudadanía.



Señor presidente @petrogustavo,

Santa Marta cuenta con los recursos para avanzar en… — Carlos Pinedo Cuello (@CarlosPinedoC) March 18, 2026

Cabe reseñar que el lunes anterior, las autoridades fueron alertadas sobre una alteración de orden público en la carrera 5 entre calles 10 y 11, lugar donde se encuentra el Centro de Detención Transitorio Norte.

De acuerdo con los reportes iniciales, los hechos se produjeron hacia las 9:00 p. m., luego que un grupo de internos alteraran el orden interno y posteriormente vulneraran los controles de custodia, logrando salir a la vía pública.

En medio de los disturbios, los reclusos utilizaron objetos contundentes como piedras y botellas para atacar a los uniformados encargados de la vigilancia, lo que obligó la intervención de policías para restablecer el control.

El informe preliminar dio cuenta de una persona privada de la libertad fallecida por impacto de arma de fuego. Este sujeto fue identificado como Keiner Almanzo, quien estaba en este lugar luego de ser procesado por el asesinato del empresario Fernando Melo, el pasado 27 de octubre, en el sector de Bavaria.

Alias ‘Keiner’ habría sido quien le disparó a la víctima, cuando este tenía a su bebé en brazos, en medio de un atraco.

Por otro lado, tres internos resultaron heridos por arma de fuego y fueron trasladados a un centro asistencial.

En cuanto a la fuerza pública, tres uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta resultaron lesionados en el rostro como consecuencia de las agresiones, y también recibieron atención médica.

En su momento se dijo que la alteración pudo estar relacionada con información que habrían recibido los internos sobre un eventual traslado a otros centros penitenciarios. No obstante, los hechos permanecen bajo investigación.

Trabajo urgente

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, se pronunció a través de X luego del motín registrado en la noche del lunes anterior.

“No podemos permitir que el hacinamiento y la falta de gestión sigan generando tragedias como esta. Es urgente que la Alcaldía y el INPEC trabajen de manera coordinada para descongestionar los centros de detención, y garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los mismos privados de la libertad”, afirmó Guerra.

La gobernadora indicó que en días pasados se gestionó el traslado de 194 personas privadas de la libertad desde estaciones de policía del departamento, como medida para aliviar la presión en los centros de detención, lo que coincidió con la versión que se tiene como motivo del motín.

En consonancia con lo manifestado por la gobernadora Guerra, diputados del Magdalena calificaron como “lamentable” lo que hoy sucede en estaciones de Policía y centros transitorios de reclusión como ‘La Norte’, en donde se han evidenciado porcentajes de hacinamiento entre el 300 y 400 %.