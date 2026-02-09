Se conocen nuevos detalles del violento crimen del comerciante asesinado en el interior de una quesera ubicada en el barrio Las Gaviotas, en el municipio de Soledad.

Leer más: Joven muere en accidente de tránsito en la vía Oriental cuando intentaba auxiliar a un amigo

EL HERALDO conoció que el mayorista asesinado era Óscar Antonio Montillo Iriarte, de 56 años, quien fungía como concejal del partido Liberal en el municipio de Calamar, departamento de Bolívar.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, a eso de las 10:30 a. m., el funcionario se encontraba en el interior de su negocio llamado ‘Distriqueso La Lira’, ubicado en la carrera 28 con calle 54.

El ataque se perpetró en una quesera ubicada en la carrera 42 con calle 54, en el barrio Las Gaviotas.

Mientras revisaba apuntes de una libreta y diversas facturas, tres sujetos que se movilizaban en un vehículo tipo taxi irrumpieron en el establecimiento portando armas de fuego.

Acto seguido, uno de ellos apuntó en contra de Montillo Iriarte y, sin mediar palabra, le propinó una ráfaga de disparos, acabando con su vida en el lugar de los hechos.

Posterior al ataque, los sujetos ingresaron nuevamente al automóvil y si dieron a la huida por la calle 54, para luego desviar a la carrera 42, tramo popularmente conocido como la ‘Avenida Las Torres’.

Sin embargo, gracias a la rápida reacción de una patrulla del sector, los oficiales lograron interceptar al vehículo en la estación de gasolina Biomax, ubicada en el barrio Urbanización El Parque, capturando a sus tres ocupantes, señalados por la comunidad de ser los presuntos homicidas.

Fotografía de reseña de los capturados, señalados por la comunidad de asesinar al comerciante.

Esta casa editorial conoció que los capturados responden a los nombres de Diego Armando Olivares Amaya, Ronaldo Enrique González Cabello y Óscar Andrés Movilla Zanabria.

Al parecer, el móvil del homicidio sería un presunto caso de extorsión. Sin embargo, las autoridades también busca información en Bolívar sobre la actividad política de la víctima fatal.