Por medio de un comunicado, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) arremetió en contra del presidente Gustavo Petro por los bombardeos realizados en el Catatumbo el pasado 4 de febrero, que dejaron siete personas muertas.

Leer también: Alcaldes de Córdoba se quedaron sentados en el piso esperando un espacio para reunirse con el presidente Petro

En la primera parte del escrito, el grupo armado ilegal aseguró que el mandatario nacional “ha decidido claudicar ante las órdenes del imperio de Estados Unidos y ponerse al servicio de la arremetida neo colonial que encabeza Donald Trump”. Hay que recordar que el bombardeo en Norte de Santander se registró un día después de la reunión de Petro con Donald Trump en la Casa Blanca.

Seguidamente, el ELN señala que apenas dos días antes del bombardeo, habían recibido a un representante de la Conferencia Episcopal colombiana para tratar de reanudar los diálogos de paz.

“La gravedad de lo acontecido no es que Petro haya ordenado acciones de guerra, sino que ellas nieguen las alternativas de paz que estaban en curso y que él mismo había autorizado... Con dichas acciones el presidente niega lo adelantado por su emisario y deja completamente interrogada la gestión de paz realizada por la Comunidad Internacional y la Iglesia”, se lee en el escrito del ELN.

Asegura el grupo armado que pese a estas acciones por parte del Gobierno de Petro, “ratifica la voluntad de paz expresada en la reunión del 2 de febrero”.

Importante: Petro cuestiona subsidio a la gasolina y anuncia recorte de $16 billones para atender emergencia en Córdoba

“Mientras llega el próximo gobierno, continuaremos dialogando con la sociedad, las organizaciones populares y las comunidades para avanzar hacia la construcción del Acuerdo Nacional que hemos propuesto al país”, se lee en la carta.