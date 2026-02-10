Durante el más reciente Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro se refirió a la financiación necesaria para la recuperación integral de las zonas rurales de Córdoba, afectadas por la actual ola invernal.

Asimismo, el mandatario advirtió que, ante la falta de recursos disponibles, el Gobierno Nacional se verá obligado a realizar un recorte presupuestal significativo para atender la reparación de las víctimas y campesinos damnificados.

Según explicó el jefe de Estado, la situación fiscal se agravó tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso, lo que dejó sin respaldo varias fuentes de ingresos previstas para atender la emergencia.

En ese contexto, Petro afirmó: “no tenemos plata, porque el congreso quitó la ley, hoy lo que tocaría hacer es recortar 16 billones de pesos del presupuesto y esto va a valer otros 16 billones mal contados por llegar a la reparación total”.

El presidente también cuestionó duramente decisiones tomadas en gobiernos anteriores relacionadas con el subsidio a los combustibles, señalando directamente el impacto que estas tuvieron sobre las finanzas públicas.

En su intervención sostuvo que “tres ministros de hacienda pagaron 70 millones de pesos como aumento del gasto al FEPC, y ese es todo el déficit primario que hay hoy, no le hecho culpa al congreso, tres ministros y uno famosísimo, el engaño más grande que he tenido, que estaba la plata para todo esto y se la tiraron fue subsidiando la gasolina, un desastre, subsidiando la muerte, lo mismo que produce esto porque es el consumo de gasolina, petróleo, gas, es increíble y se la pasa en el mundo hablando de crisis climática”.

Petro insistió en que ese manejo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) representa uno de los mayores errores fiscales recientes.

“Ese es el principal error del gobierno nacional, poner un ministro de hacienda que siguiendo al de Duque le entregó al FEPC 70 millones de pesos del presupuesto de ingresos corrientes, entonces aumentó el gasto, hemos gastados en más sueldos de soldados, en ponerle sueldo a las madres comunitarias, en poner 90 mil personas en curando gente, porque las EPS no curan, se roban la plata y ahora sí están haciendo campanada, eso es lo que hemos hecho, pero entonces 70 millones botados en gasolinas, desastre financiero”.

