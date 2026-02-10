El presidente Gustavo Petro arribó este lunes 9 de febrero hasta la ciudad de Montería para atender la emergencia generada por las inundaciones en afectan a por lo menos 24 municipios del departamento de Córdoba.

El mandatario lideró un consejo de ministros en el que también estuvieron presentes el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen y el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta; sin embargo, los mandatarios locales de varios municipios afectados no pudieron participar del encuentro, a pesar de esperarlo por más de tres horas, pues la reunión que estaba pactada para las 7:00 de la noche, arrancó a eso de las 10:30.

Los alcaldes de Santacruz de Lorica, Tierra Alta, Canalete, Cotorra, Puerto Escondido, Moñitos, Puerto Libertador, Cereté, Los Córdobas y Ciénaga de Oro se quedaron por varias horas sentados en el piso del lugar en que se realizaba el encuentro, con la esperanza de presentar al jefe de Estado las necesidades de sus territorios, pero eso no fue posible.

La imagen de los mandatarios locales fue publicada en redes sociales y ha generado indignación por la que habría sido una falta de atención por parte del presidente Petro.

Por su parte, durante su intervención, el presidente Petro señaló a los alcaldes de los municipios afectados por las lluvias de desviar los recursos destinados para la atención de los damnificados por la emergencia de lluvias.

“Están usando las ayudas nuestras diciendo que las ponen los políticos, que están en campaña, diciendo que la ayuda es de ellos, que voten por ellos, y la plata la estamos poniendo nosotros, la comida la estamos poniendo nosotros. Eso se llama sirvenguenzura electoral y no queremos eso”, dijo el jefe de Estado.

Y añadió: “Sabemos qué va a pasar porque yo conozco la cultura de Córdoba en la política. Están cogiendo el dinero público para hacer campaña comprando votos. No son todos los políticos, pero varios que conocemos de antaño (...) Todos tienen que saber que nos movemos en ley de garantías y la emergencia puede frenar la ley de garantías porque es decreto ley”.