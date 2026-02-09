La Fiscalía anunció este lunes 9 de febrero la imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por y exgerente de la campaña Petro Presidente, por presunta violación de topes de la campaña Petro Presidente 2022 y tráfico de influencias.

El dirigente de la compañía petrolera deberá responder por presuntas irregularidades en la compra de un lujoso apartamento en Bogotá.

Así las cosas, por un lado la Fiscalía acusará a Roa en el marco del caso de la campaña presidencial de Petro, luego de que, según el CNE, esta sobrepasara topes en 5.300 millones de pesos, de los cuales unos 3.700 millones de pesos corresponden a la primera vuelta y no se habrían registrado en los informes. El saldo restante, $1.600 millones, corresponden a lo no reportado en segunda vuelta. Como se sabe, Roa actuó como gerente de la misma.

En su momento, los magistrados del CNE Benjamín Ortiz y Álvaro Prada señalaron que la campaña Petro no reportó el aporte del sindicato de maestros de Fecode; un aporte de la Unión Patriótica (UP); una publicidad política en Caracol TV; y un pago a testigos electorales.

El lío del apartamento

Además de la campaña de Petro Presidente, Roa está en la mira de la Fiscalía por presuntas irregularidades en la compra de un lujoso apartamento ubicado en un exclusiva zona del norte de la capital del país, al parecer relacionado con supuestas entregas de contratos en la estatal petrolera.

Se trata de un ‘penthouse’ en Bogotá que habría sido vendido aparentemente por una empresa controlada por el reconocido empresario del sector de los hidrocarburos, Serafino Iácono.

El ente acusador intenta establecer si la compra del apartamento al parecer a una empresa de Iácono se hizo de manera legal o si hubo un presunto negocio con contratos de Ecopetrol.

La transacción del apartamento, que fue por $1.800 millones -aparentemente un valor por debajo del mercado- habría sido realizada en diciembre de 2022, Roa fue nombrado presidente de Ecopetrol en abril de 2023 y en marzo de 2024 una empresa presuntamente cercana a Iácono supuestamente recibió los derechos de exploración del bloque Sinú 9.