Para la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO), la crisis que en la actualidad vive la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno, ya escala a una emergencia humanitaria en el país. El gremio señala que se necesitan medidas urgentes para garantizar los servicios a los usuarios.

Agregó el gremio que es tanto el deterioro financiero que produce impactos en la atención médica y en la entrega oportuna de medicamentos a los afiliados.

Afidro, basándose en cifras de la Contraloría, recordó que la deuda de la Nueva EPS aumentó un 198 % entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, al pasar de 5,42 billones a 21,37 billones de pesos.

“Lo que estamos presenciando no es solo una crisis financiera, sino una crisis que pone en riesgo vidas humanas, porque el sistema dejó de funcionar para quienes más lo necesitan”, dijo Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro.

Advirtió la asociación que después de la intervención, en abril de 2024, los costos de prestación de servicios superaron los ingresos y no se ha logrado estabilizar la entidad prestadora de servicios.

“No podemos seguir administrando una crisis que se agrava cada mes; se requieren decisiones que prioricen la vida y la salud”, concluyó Gaitán, al tiempo que propuso crear una Mesa Técnica de Emergencia con el Gobierno, entes de control, IPS, gestores farmacéuticos y asociaciones de pacientes.

Afidro también solicitó flujos directos y trazables desde la Adres y un plan de contingencia farmacéutica para garantizar tratamientos críticos, además de auditorías externas que transparenten la situación de la entidad.