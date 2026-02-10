Durante el consejo de ministros que se realizó este lunes 9 de febrero desde Montería debido a la emergencia generada por las recientes lluvias, que hoy tienen afectadas a decenas de familias de 24 municipios del departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro advirtió que el panorama se puede complicar por la entrada de un tercer frente frío.

“No tenemos datos de que esto hubiera ocurrido antes, ahora tenemos un frente Antártico frío por el sur de Colombia, que sí tiene gran impacto, pues afectaría Valle del Cauca, el Litoral Pacífico, Nariño, Atlántico, Magdalena, La Guajira y nordeste antioqueño. Se nos pueden triplicar los damnificados”, afirmó el mandatario.

El presidente de la República, Gustavo Petro, explicó cuáles regiones se verían afectadas si el tercer frente frío golpea el país con fuerza.

Ante esto, el mandatario reiteró la necesidad de que la Corte Constitucional descongele el decreto de emergencia económica con el propósito de atender la crisis ambiental desatada por las lluvias en diferentes territorios del país.

Además, advirtió que ante la falta de recursos se realizará un recorte de 16 billones de pesos del presupuesto.

“No tenemos plata porque el Congreso quitó la Ley de Financiamiento. Hoy lo que tocaría hacer es recortar 16 billones de pesos del presupuesto y esto va a valer otros 16 billones mal contados, llegar a la reparación total, entonces...”, dijo el jefe de Estado.

La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, manifestó que “en los primeros siete días de febrero, con la llegada del primer frente frío, cayó el agua que se esperaba en un mes en las zonas afectadas. Por ahora no se esperan más picos de precipitaciones, pero en marzo llegará la temporada de lluvias y se podrían recrudecer las emergencias.”

Con referencia al frente frío, la funcionaria manifestó que ya se está alejando de la zona de impacto y no se espera que afecte el territorio nacional.

“Hay un tercer frente frío, pero ya se está alejando de la zona de impacto, y no esperamos que tenga un impacto sobre el territorio nacional. Nosotros hacemos un monitorio 24/7 y en este momento podemos decir que se está yendo”, afirmó.

Durante el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry, directora del @IDEAMColombia, explicó que el tercer frente frío ya se está alejando de la zona de impacto y no se espera que afecte el territorio nacional.



Desde el IDEAM se mantiene un monitoreo 24/7 para anticipar cualquier… pic.twitter.com/pUSIPyRdsx — MinAmbiente Colombia (@MinAmbienteCo) February 10, 2026

Por su parte, el gobernador de Córdoba explicó que hasta el momento “24 municipios están afectados, hay 14.000 damnificados, más de 4.000 viviendas destruidas, y debido al incremento del caudal del río Cauca, nuevamente La Mojana se inundará”.