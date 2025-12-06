Las familias pescadoras de las subregiones Mojana y San Jorge, en el sur del departamento de Sucre, reactivaron sus economías con la siembra de 10 millones de alevinos.

La estrategia de desarrollo económico que impulsa la gobernación de Sucre comprende 3 pilares claves que son recuperación ambiental, fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la reactivación económica comunitaria y lo hace a través del proyecto que se denomina ‘Fortalecimiento productivo piscícola para la recuperación de especies nativas y la seguridad alimentaria’.

Desde la vereda Palo Alto, en el corregimiento Belén, de San Marcos, la gobernadora Lucy García Montes oficializó el inicio del proyecto “que es fundamental para nuestras comunidades porque fortalece su sustento, pero sobre todo impulsa el desarrollo de todo el departamento. Felicito a las asociaciones beneficiadas y las invito a seguir organizándose y creciendo, porque de su fortaleza depende que sigamos gestionando nuevos proyectos, más recursos y cooperación internacional”, manifestó la mandataria.

El proyecto surge de un compromiso adquirido por la gobernadora desde su campaña, cuando las comunidades le solicitaron apoyo urgente para el repoblamiento. Hoy, esa petición se convierte en acción de gobierno, y le devuelve esperanza a una región golpeada por la pérdida de especies, la sedimentación y los ciclos de inundación.

Desde la Asociación Agropecuaria y Acuícola de la Costa, Abel Machado subrayó el alcance de la intervención. “Gracias a la gobernadora por hacer posible este proyecto. Para nosotros es fundamental porque repoblaremos tres especies clave, bocachico, que es la de mayor aceptación en los mercados nacionales y también base de la pesca en este sector; y la dorada y el blanquillo, especies vulnerables que debemos proteger. Esto requiere el compromiso de los pescadores, la comunidad y la autoridad pesquera y acuícola, AUNAP”, enfatizó el pescador.

El repoblamiento contempla alrededor de 3 millones de alevinos en San Marcos y más de 10 millones en todo el departamento, lo que dinamiza la economía pesquera artesanal, que vuelve a tener disponibilidad de especies comerciales.