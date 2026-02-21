El presidente Gustavo Petro ordenó este sábado a la Policía Nacional investigar y detener a quienes, en los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, estarían utilizando la entrega de agua para influir en procesos electorales. El pronunciamiento lo hizo a través de su cuenta oficial en X, tras conocerse denuncias en el municipio de Aguachica, en el sur del Cesar.

La controversia surgió luego de que ciudadanos alertaran sobre un carrotanque que distribuía agua mientras promovía a candidatos al Congreso en esa población. El caso generó reacciones en redes sociales y llegó hasta la Presidencia de la República.

En su mensaje, el mandatario fue enfático en exigir acciones inmediatas por parte de la fuerza pública en la región.

“Le solicito a la policía de Aguachica detener a los autores materiales e intelectuales de este delito electoral que pasa bajo sus ojos. El comandante de policía de Aguachica y de los pueblos del Cesar, Magdalena y Guajira, con problemas de agua permanente deben detener y capturar a quienes usan el agua con fines electorales”, escribió el jefe de Estado.

Y agregó: “Si no responden en la práctica es porque la policía de esas regiones está articulada a las mafias políticas y el crimen”.

El presidente calificó la situación como un posible delito electoral, al considerar que se estaría instrumentalizando un servicio básico en territorios con dificultades históricas de acceso al agua potable.

En el mismo pronunciamiento, el mandatario cuestionó el cumplimiento de directrices previas impartidas a la institución en otras zonas del Caribe colombiano.

“He ordenado que se ponga de inmediato la estación de carabineros más grande del Caribe oriental en el parque Tayrona, y todavía nada. Es una orden del comandante supremo de la fuerza pública. No queremos policías encubriendo el crimen”, agregó.

El parque Tayrona, ubicado en el departamento del Magdalena, ha sido objeto de anuncios gubernamentales relacionados con refuerzos de seguridad.

¿Por qué generó polémica la propaganda política en los carrotanques?

Los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira enfrentan de manera recurrente dificultades en el suministro de agua, especialmente en zonas rurales y municipios apartados. En ese contexto, la distribución del líquido a través de carrotanques suele ser una medida de contingencia ante fallas estructurales del servicio.

En su pronunciamiento, el presidente denuncia la posible utilización de ayudas humanitarias o servicios esenciales con fines proselitistas, una conducta que podría enmarcarse en las normas que regulan los delitos electorales en Colombia.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las órdenes impartidas por el presidente ni sobre avances en eventuales investigaciones.