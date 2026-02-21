El presidente Gustavo Petro solicitó públicamente este viernes que el magistrado Álvaro Hernán Prada, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), se retire de su papel como árbitro electoral, al considerar que existirían dudas sobre las garantías del proceso. Este nuevo choque político se da en la antesala de los comicios del próximo 8 de marzo.

Según el jefe de Estado, el magistrado Prada estaría incurriendo en actuaciones que podrían afectar la transparencia electoral y señaló presuntos vínculos políticos que, según su punto de vista, comprometerían su imparcialidad, mencionando a la precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.

“Prada debería retirarse de ser árbitro electoral. Está posiblemente impulsando la precandidatura de Paloma, pero estamos ante unos softwares de cómputo manipulables. Esto quita garantías a quienes participan en esa consulta”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El mandatario afirmó que existen indicios de irregularidades y advirtió que la participación del presidente del CNE en la organización y vigilancia de las elecciones podría generar desconfianza entre los actores políticos que participarán en las diferentes consultas.

“Fue Prada mismo el que ayudó a impedir que, por quien yo iba a votar, no pudiera participar en consultas. Por eso decidí no votar por ninguna consulta; Prada, el árbitro electoral sub judice, les ha metido la mano”, agregó Petro.

Las declaraciones del presidente Petro abren un nuevo debate frente a la independencia de las autoridades electorales y las garantías de transparencia de cara a las elecciones presidenciales, el próximo 31 de mayo.