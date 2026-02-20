En horas de la tarde de este viernes 20 de febrero, el pánico se apoderó de turistas y locales que se encuentran en el sector de Mendihuaca, Magdalena, por un voraz incendio que se desató en una de las cabañas del lugar, pero que se cree está afectando a varios hostales alrededor.

En varios videos compartidos en redes sociales se logra ver la magnitud de la emergencia y la fuerte conflagración que de momento no ha podido ser controlada.

Un voraz incendio consume restaurantes y cabañas turísticas en la playa de Mendihuaca, área rural de Santa Marta. El colapso del puente en la Troncal de Caribe, imposibilita la presencia del cuerpo de Bomberos. @petrogustavo @CarlosPinedoC @UNGRD @ParquesColombia pic.twitter.com/mKueE2zLF2 — Idinael Fernández C. (@idinaelferca19) February 20, 2026

Se supo que al lugar llegaron varios miembros del Cuerpo de Bomberos, uniformados de la Policía y funcionarios de Defensa Civil para atender la emergencia en el corredor costero, que conduce de Santa Marta, Magdalena, hacia Riohacha, La Guajira.

Aunque autoridades no han entregado un balance oficial de la emergencia, se presume que el incendio se desató por un cortocircuito. Por ahora no han informado si hay personas heridas.

En desarrollo...