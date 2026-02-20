En medio de la actual disputa violenta entre las bandas criminales que delinquen en el departamento, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano anunció en el Consejo de Seguridad Ministerial, que se llevó a cabo este viernes en Malambo, que se ofrecerá una recompensa total de hasta $558 millones por información que permita la captura de las cabecillas de estas estructuras.

“Estamos enfrentando crimen organizado, disputas violentas entre bandas que se están cobrando vidas cada semana. No podemos permitir que estos cabecillas sigan sembrando miedo. Ofrecemos estas recompensas para que la ciudadanía nos ayude a cerrarles el cerco y llevarlos ante la justicia”, afirmó.

De igual manera, el mandatario precisó que: “también se ofrecen hasta $140 millones por información que conduzca a la captura de alias Carlos Muletas, vinculado a la estructura de Los Costeños; hasta $64 millones por alias Ricostilla, integrante del mismo grupo; otros $140 millones por alias Caín, señalado cabecilla de Los Pepes; y $64 millones por alias Fluvio, también de esa estructura; y hasta $120 millones por alias Tío, presunto cabecilla del Clan del Golfo”.

Esto es adicional a la recompensa de $30 millones que se ofrece por la captura de los responsables del atentado donde fallecieron dos personas en Ponedera, entre estos un menor de dos años.

De esta manera, Verano aseguró también que existe preocupación por el alto porcentaje de capturas que no terminan en medidas efectivas de aseguramiento.

“El 93 % de las capturas por porte ilegal de armas terminan en libertad. Eso golpea la moral de nuestra Fuerza Pública, genera frustración ciudadana y debilita la confianza en la institucionalidad. Necesitamos decisiones firmes frente a quienes reinciden en el delito”, advirtió.

Sin embargo, resaltó que el Atlántico viene cumpliendo con su responsabilidad institucional mediante una inversión histórica cercana al 1 billón de pesos para fortalecer la seguridad.

“En el Atlántico estamos haciendo la tarea. No estamos esperando a que las soluciones lleguen solas. Estamos construyendo y mejorando estaciones de Policía, entregando movilidad, tecnología, comunicaciones e inteligencia. Es una apuesta integral por la seguridad de nuestra gente”, señaló.

El gobernador reconoció el respaldo del Ministerio del Interior en el fortalecimiento del sistema CIDES (SIES) y destacó los resultados de la prueba tecnológica implementada durante la Batalla de Flores de Santo Tomás.

“La prueba demostró que las cámaras, la analítica y los sistemas inteligentes sí ayudan a prevenir el delito y a mejorar la capacidad de reacción. Ese es el camino: inversión, tecnología y articulación institucional”, indicó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que quien tenga información, llame al 157. El estado colombiano, todo el estado, todo lo que sea necesario, lo emplearemos para neutralizar estas amenazas”.

Y les recomendó que “lo mejor será siempre que se desmovilice, de lo contrario, los capturaremos. Si oponen resistencia, emplearemos la fuerza legítima del estado. En eso no hay duda”.

“Acá es claro el mensaje para toda la región del Atlántico, de Barranquilla, de Soledad, de Malambo, de todos los municipios que estuvieron en este Consejo de Seguridad. Atlántico no está solo, todo el estado colombiano está con ellos, toda la fuerza pública está con ellos, y se empleará como sea necesario para que no nos arrebaten el sueño, la libertad, la democracia y la seguridad a la cual tenemos derecho”, indicó.