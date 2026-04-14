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Por:  Redacción Locales

La crisis energética que afecta a la región Caribe fue objeto de un estudio adelantado por la Fundación para el Desarrollo del Caribe (Fundesarrollo) y Barrera Rey - Economic Advisory, con el objetivo de encontrar una salida a esta situación que, durante años, han venido enfrentando millones de habitantes de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

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El estudio, titulado “Solución empresarial para el mercado de Caribe Sol”, y financiado por la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena y el Comité Intergremial del Atlántico, presenta una innovadora propuesta para transformar la prestación del servicio de energía en la región.

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De acuerdo con el análisis, el problema no se limita a la gestión empresarial. La crisis del sistema eléctrico en el Caribe es estructural y territorial, por lo que requiere soluciones adaptadas a las condiciones sociales, económicas y geográficas particulares que el modelo actual no logra atender.

El informe plantea la implementación de operadores diferenciados y adaptados al territorio, capaces de gestionar la energía según las necesidades locales y no bajo un esquema único que ha demostrado ser ineficaz en zonas dispersas y barrios subnormales.

Asimismo, propone desarrollar esquemas específicos para barrios subnormales y comunidades dispersas, con el fin de garantizar la cobertura, el acceso y la sostenibilidad del servicio.

Otra de las recomendaciones es la planificación estratégica con enfoque regional, que integre el desarrollo productivo, la infraestructura eléctrica y las necesidades sociales, garantizando así mayor eficiencia y confiabilidad en el suministro de energía.

“Si queremos que la región Caribe avance, es necesario actuar ahora. La solución pasa por modelos que comprendan y respondan a la realidad del territorio, con operadores que gestionen la energía de manera eficiente y sostenible”, afirmó el equipo de Fundesarrollo.