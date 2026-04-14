El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, cuestionó duramente la intervención de la empresa Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, asegurando que, tras 18 meses bajo control estatal, la compañía que presta servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira “no está mejor que cuando estuvo peor”. Sus afirmaciones se basan en análisis de centros de pensamiento del Caribe y en pronunciamientos del sindicato Sintraelecol.

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“Dieciocho meses después de la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos a la empresa Aire, que le presta sus servicios a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, no está mejor”, expresó Acosta en el comunicado emitido.

Exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta.

Acosta advirtió que la situación financiera de la empresa ha empeorado, al señalar que las pérdidas alcanzan el 31%, cinco puntos porcentuales más desde el inicio de la intervención. Además, indicó que ya han pasado cinco agentes interventores sin que se logren cambios estructurales que permitan superar la crisis operativa y financiera de la compañía.

El exministro también alertó sobre el creciente endeudamiento de Air-e, que superaría los 3 billones de pesos, de los cuales más de 2 billones corresponden a obligaciones con generadoras de energía. Según dijo, este panorama podría generar un “efecto dominó” que afecte la continuidad del servicio eléctrico en otras regiones del país, y concluyó que la Superintendencia “en lugar de resolver la crisis, se ha convertido en parte del problema”.

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“Esto realmente es una advertencia clara que se está haciendo al Gobierno y, en particular, a la Superintendencia, que, en lugar de sacar a flote la empresa y de tomar las determinaciones para poder superar la crisis por la que está atravesando Aire, se ha convertido en parte del problema”, sentenció.