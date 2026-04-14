Con el objetivo de responder al crecimiento urbano y mejorar la calidad del servicio, la empresa Triple A puso en marcha un plan de inversiones superior a los $6.000 millones para fortalecer el sistema de acueducto en Puerto Colombia, municipio del área metropolitana de Barranquilla.

Las obras están orientadas a optimizar el transporte de agua, aumentar la capacidad del sistema y garantizar mayor continuidad en el suministro, especialmente en sectores donde el servicio ha presentado dificultades.

Uno de los proyectos más relevantes es el cambio de una tubería de conducción ubicada en la calle 2, entre la carrera 10 y el sector del hotel Pradomar. Esta intervención hace parte de la red que conecta la Estación Salgar con la estación de bombeo del municipio, y permitirá mantener una línea continua de 16 pulgadas. La inversión en este frente alcanza cerca de $700 millones.

De acuerdo con el gerente general de Triple A, Ramón Hemer, esta mejora tendrá un impacto directo en la eficiencia del sistema. “Se optimizan las condiciones para transportar el agua, lo que se traduce en mayor almacenamiento y un servicio más estable para la comunidad”, indicó.

La ejecución de esta obra coincide con trabajos de pavimentación que adelanta la administración municipal, lo que permitirá intervenir la red sin afectar posteriormente la nueva vía.

En paralelo, la compañía adelanta otro proyecto clave: la instalación de una nueva tubería de aproximadamente dos kilómetros desde el tanque Cupino. Esta infraestructura, construida en polietileno y con un diámetro de 200 milímetros, contará con una inversión de $960 millones y beneficiará principalmente a sectores ubicados en zonas altas.

Barrios como La Risota, Altos de la Risota, Altos de Cupino, Colina del Sol I y II, Villa del Rosario, Vista Mar, entre otros, verán mejoras en la presión del agua, una de las principales dificultades que enfrentan actualmente.

El plan también contempla la renovación de redes en distintos puntos del municipio y en el corregimiento de Salgar, con recursos cercanos a los $3.000 millones. Estas intervenciones incluyen la sustitución de tuberías antiguas por otras de mayor capacidad, como el caso de la calle 3 entre carreras 1 y 4, donde se ampliará el diámetro de la red.

A esto se suman trabajos de optimización en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Las Flores y en la estación de bombeo de Salgar, que en conjunto representan una inversión de $2.345 millones.

La empresa señaló que estas acciones no solo buscan mejorar el servicio actual, sino también preparar la infraestructura ante la futura entrada en operación del Acueducto Regional del Norte, así como frente al crecimiento turístico e inmobiliario que experimenta Puerto Colombia.

Con este paquete de obras, Triple A apuesta por garantizar un sistema más robusto y eficiente que pueda atender la demanda creciente de agua potable en el municipio.