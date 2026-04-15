Durante la realización del Tercer Encuentro Regional de Seguridad Vial que se llevó a cabo este martes en Barranquilla, la directora nacional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Mariantonia Tabares, advirtió que un número significativo de personas que fallecen en siniestros viales son personas que apenas llevan máximo dos años de haber obtenido su licencia de conducción.

En muchos de los casos, sostuvo la funcionaria, son jóvenes o personas con pocas destrezas en la conducción de motocicletas y de vehículos, que al exceder los límites de velocidad o carecer de habilidades suficientes, terminan involucrados en hechos fatales.

Es por esta razón que desde la ANSV, explicó, se viene adelantando un programa de auditoría a las escuelas e institutos de enseñanza automovilística en todo el país. El objetivo es garantizar la calidad de la formación de los nuevos conductores y contribuir a la reducción de los siniestros viales.

“Hay personas a las que se les entrega su licencia de conducción rápido y sin tener probablemente las capacidades para conducir un vehículo”, señaló Tabares.

Dijo además que, debido al alto número de centros de formación existentes, se hace necesario revisar de manera rigurosa su funcionamiento y verificar si cumplen con los estándares exigidos por la normativa.

Explicó que, como parte de esta estrategia, trabajan en la implementación de un sistema de clasificación por estrellas, lo que permitirá a los ciudadanos identificar la calidad de la formación que ofrece cada institución. De esta manera, quienes deseen obtener su licencia de conducción podrán tomar decisiones informadas y optar por escuelas que brinden una mejor preparación.

En este sentido, la ANSV también informó que se encuentra trabajando en un proyecto de ley que busca fortalecer los requisitos y controles sobre las escuelas de conducción.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a redoblar los esfuerzos por parte de todas las escuelas e institutos de formación, resaltando la importancia de ofrecer una educación vial de calidad que contribuya a salvar vidas en las vías.