El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Oralidad de Soledad emitió orden de arresto contra la alcaldesa de dicho municipio, Alcira de Sandoval, por incidente de desacato al no cumplir con lo ordenado en una acción de tutela, la cual fue fallada desde el pasado 9 de septiembre de 2.025.

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Es de anotar que en este momento el fallo está en revisión en los Juzgados Civiles del Circuito de Soledad y ya se le corrió traslado para que sea sometido a reparto y se cumpla con los recursos de consulta para determinar si se encuentra ajustado al derecho.

El juzgado determinó "declarar en desacatado a la doctora, Alcira Paola Sandoval Ibáñez, en su calidad de alcaldesa municipal y/o representante legal de la alcaldía municipal de soledad, atlántico, por ser la persona encargada de hacer cumplir el fallo de tutela proferido el 9 de septiembre de 2.025, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.

Ante eso, decidió “imponer a la doctora Alcira Paola Sandoval Ibáñez, en su calidad de alcaldesa municipal y/o representante legal de la alcaldía municipal de soledad, atlántico, sanción de arresto de tres (03) días y multa de cuatro (04) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha”.

El fallo señala que “de ser confirmado este proveído (...) líbrense los oficios de rigor, dirigidos a las autoridades de policía de esta ciudad, para que procedan a arrestar a la doctora Alcira Paola Sandoval Ibáñez (...) y remitirla a las instalaciones de la estación de policía de esta municipalidad, para que cumpla la sanción de arresto impuesta”.

Según explica el documento, la disputa legal viene de la falta de cumplimiento a una orden fallada en la tutela del 9 de septiembre de 2.025, que salió en favor de las pretensiones de una ciudadana identificada como María Cecilia Ospina De Camacho, quien tuteló su derecho al debido proceso, ante el proceso de desalojo al que fue sometida en un predio denominado ‘Finca Los Ángeles’.

En dicho fallo se ordenó a la Alcaldía Soledad: “que en el término de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente fallo y en todo caso antes de la diligencia de desalojo, determine, adopte y ejecute la medida de protección adecuada - asignación de albergues transitorios y/o la entrega de subsidios de arrendamiento - que deba aplicarse a las 77 personas que fueron caracterizadas como población vulnerable en el predio “Finca Los Ángeles”, atendiendo las razones expuestas en precedencia dentro de la presente sentencia”.

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Sin embargo, en criterio del despacho, a la fecha la orden no fue obedecida, por lo que se consideró a la alcaldesa Sandoval Ibáñez en desacato, ordenando su arresto, el cual está pendiente de ser confirmado por el Superior Jerárquico del juzgado.