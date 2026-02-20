Durante el encuentro con más de 200 personeros de todo el país, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, informó que este viernes que el formulario E14 será expedido en triple copia y digitalizado por primera vez, de cara a las próximas elecciones presidenciales y de Congreso.

Según aseguró el funcionario, el objetivo es incrementar las garantías de transparencia en el proceso y para todos los actores que intervienen en él.

“Por primera vez el formulario E14 se expedirá en triple copia y será digitalizado, proceso que estará vigilado no solo por la Procuraduría, sino también por veedurías internacionales, testigos de los partidos en las mesas y medios de comunicación”, sostuvo.

Asimismo, respaldó a la Registraduría en el proceso que vienen adelantando para llevar a cabo de manera eficiente las elecciones.

​​“No tengo motivo, prueba, argumento jurídico o elemento fáctico para poner en duda el proceso que viene adelantando el Registrador Nacional con todo esmero y pulcritud”, señaló.

Destacó que “venimos adelantando esta invitación para llevar por todo el país el blindaje del proceso electoral, de manera que cada persona haga uso de su libertad para elegir”.

También hizo un llamado a los personeros para que se vinculen a la Paz Electoral y contribuyan a defender el sistema democrático, para lo cual explicó la llamada escalera de la democracia.

“La escalera de la democracia empieza con la certeza de que habrá elecciones; no tiene cabida la incertidumbre que rondaba el país hace meses, sobre si se cambiaría la fecha o se aplazarían. Nada de eso fue cierto y Colombia ya dijo no a la modificación del calendario electoral. Vamos a hacer elecciones y a participar en ellas”, dijo.

Agregó que las elecciones en el país “tienen que ser libres, sin delitos electorales, transparentes, seguras gracias a nuestras Fuerzas Armadas, oportunas, conscientes y deben respetarse los resultados que arrojen las urnas, y a todo eso vamos a contribuir”.

Por último, Gregorio Eljach Pacheco, invitó a derrotar la abstención y recordó que “este es un compromiso de todos: entender el papel que vamos a jugar en las elecciones para que las instituciones y la democracia salgan adelante (…) lo importante es que nadie se quede en casa, sino que participe de manera responsable, sabiendo que Colombia se juega su futuro en esas fechas”, puntualizó.