El ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió sobre un posible error en el diseño del tarjetón electoral que se utilizará en las consultas de candidatos presidenciales previstas para el próximo 8 de marzo.

Tras participar en la Comisión de Seguimiento y Garantías Electorales realizada en Cúcuta, Norte de Santander, el jefe de la cartera política señaló que el tarjetón para las consultas no incluiría un espacio en blanco, lo que —según explicó— podría abrir la puerta a eventuales irregularidades.

“El tarjetón para las consultas no tiene el espacio en blanco. Entonces, si el elector no marca el tarjetón, queda abierta la posibilidad de que lo marque otro. Esa fue para mí una falla; una falla que puede dar pie a un fraude. Porque, ¿quién garantiza que el tarjetón no marcado no lo puedan marcar después? Nadie”, afirmó el ministro.

Las declaraciones se dieron en el marco de la sesión del Comité de Garantías Electorales, que fue presidida por Benedetti en la capital de Norte de Santander. Durante el encuentro, el funcionario insistió en que la protección del proceso democrático debe darse especialmente en territorios con mayores desafíos institucionales.

Por su parte, el registrador Hernán Penagos explicó que, si esas casillas se diligencian con X, tachones, círculos o rayas, habrá múltiples dificultades para la transmisión de los resultados de las elecciones.

“Esas actas electorales quedan prácticamente indescifrables y van a generar dificultades para el escrutinio; los jueces de la República se enredan al momento de revisarlas y, en tercer lugar, la digitalización, que es la tarea que vamos a hacer de publicar todas las actas electorales, no procesa de la mejor manera”, dijo.