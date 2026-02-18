Álvaro Uribe llegó a Leticia, en el departamento de Amazonas, para promover la aspiración presidencial de Paloma Valencia y respaldar las listas a la Cámara de Representantes y al Senado, en las que figura con el número 25. Durante su intervención, el exmandatario explicó el tono de sus pronunciamientos en campaña y señaló que solo ha respondido con dureza a señalamientos provenientes del senador Iván Cepeda y del presidente Gustavo Petro.

Lea más: Pacto Histórico pide a sus militantes no votar ni impulsar propaganda de las consultas del 8 de marzo

“A mí se me ha zafado hablar contra Cepeda y Petro porque a uno le dicen que llenaron el país de narcotráfico, que acabaron con la salud y los programas de vivienda. Pero a todos los otros candidatos los he tratado con respeto para crear condiciones e ir avanzando en la unidad”, expresó Uribe.

Asimismo, el nombre de Cepeda ha ocupado un lugar recurrente en los discursos del exjefe de Estado y de Valencia. Ambos han cuestionado su papel en la política de ‘paz total’, estrategia impulsada por el Pacto Histórico, y lo han vinculado con los diálogos sostenidos con actores armados ilegales, entre ellos la antigua guerrilla de las Farc.

Además, las tensiones también se trasladaron a Medellín, tras la visita reciente de Cepeda. Desde el Parque Berrío, el congresista lanzó críticas por casos de falsos positivos y parapolítica, mencionando directamente al exmandatario. Uribe respondió calificando esas afirmaciones como falsos señalamientos.

Ver más: Daniel Palacios promueve en EE.UU. su propuesta de mano dura contra el crimen y el narcotráfico

“En Medellín le recordaremos a Cepeda que mientras él ha estado al servicio del terrorismo yo he estado al servicio de Antioquia y de Colombia. Cepeda, no venga a Antioquia a engañarnos, que aquí no nacimos abrutados ni el día de los inocentes”.

Por otro lado, en medio del pulso político, el expresidente instó a militantes y simpatizantes del Centro Democrático a concentrar sus esfuerzos en la consulta interpartidista denominada ‘Gran Consulta por Colombia’, mecanismo en el que Valencia compite con otros aspirantes

“Es la hora de elegir mujeres, me sentiría muy feliz si con mis compatriotas del Amazonas pudiéramos elegir a Paloma como la primera mujer presidente de Colombia. Vamos con calma, lo primero es lo primero, que es la consulta”, manifestó.

Lea también: Aumenta el riesgo electoral en zonas con curules de paz para víctimas del conflicto en Colombia

Finalmente, la dirigente política presentará su nombre ante el electorado el próximo domingo 8 de marzo y, de resultar vencedora, recibiría el respaldo conjunto de los demás precandidatos participantes.