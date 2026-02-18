El Pacto Histórico emitió una circular dirigida a su militancia y simpatizantes en la que hace un llamado a la “unidad férrea” y a la movilización total de cara a las próximas elecciones legislativas.

En el documento, la colectividad sostiene que el país atraviesa un momento decisivo y advierte sobre “ataques políticos y jurídicos contra el cambio”, por lo que insta a concentrar todos los esfuerzos en garantizar una votación contundente a sus listas al Senado de la República y a la Cámara de Representantes.

Uno de los puntos centrales del comunicado es la instrucción de no participar ni promover consultas, con el fin de evitar dispersiones y enfocar la estrategia exclusivamente en fortalecer la representación de la coalición en el Legislativo.

En materia de imagen de campaña, el movimiento indica que la publicidad deberá utilizar la figura de Iván Cepeda como candidato único presidencial, junto con el liderazgo del proceso y el logo oficial de la colectividad. Además, enfatiza que en las listas cerradas no habrá promoción de candidaturas individuales, sino una apuesta por el proyecto colectivo.

El documento también hace énfasis en la defensa de los logros del Gobierno y de la bancada del Pacto en el Congreso de la República, al tiempo que plantea la necesidad de obtener mayorías para profundizar las reformas.

Finalmente, la circular convoca a la militancia a desplegarse en todo el territorio nacional —en barrios, veredas y municipios de Colombia— mediante actividades puerta a puerta, presencia en plazas públicas y trabajo en redes sociales, con el objetivo de consolidar el respaldo popular al proyecto político.