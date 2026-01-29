Tras una reunión interinstitucional en el marco del Plan Democracia que contó con la presencia de varios autoridades del país, el registrador nacional Hernán Penagos reveló que, en la actualidad, en 312 municipios del país hay una influencia de grupos armados ilegales de cara a las elecciones.

En este sentido, advirtió que que en el 40% de esos territorios existiría un interés político electoral por parte de esas estructuras.

“Hay una instrumentalización del voto y coacción a los electores (…) de eso se trata, de que en esta comisión se adviertan circunstancias de esa naturaleza”, explicó Penagos.

Renglón seguido, explicó que la estrategia institucional prioriza acciones preventivas y pedagógicas para reducir la incidencia de conductas que afectan la transparencia electoral.

“Tenemos diferentes mapas de riesgo, construidos con la Fiscalía, la Defensoría, la Policía. Estos no se basan exclusivamente en delitos electorales, sino en variables como violencia, criminalidad y niveles de participación ciudadana. Esta información permite focalizar acciones, definir de manera estratégica la ubicación de puestos y mesas de votación y priorizar la atención en los territorios con mayores niveles de vulnerabilidad”, señaló.

“No se pueden subestimar las circunstancias de seguridad, pero tampoco sobreestimarlas, porque ello podría afectar la democracia”, agregó.