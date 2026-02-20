Por el lado de la centroderecha, la Gran Consulta reúne a candidatos de la derecha y centro-derecha: Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila y David Luna, quienes se medirán el próximo 8 de marzo.

Lo que sí tienen en común los distintos aspirantes a la Casa de Nariño es que prometen ser un contrapeso al petrismo, es decir, a Iván Cepeda, el candidato que representa esta corriente.

Mauricio Cárdenas Santamaría

Orlando Amador MAURICIO CARDENAS

Es economista con doctorado en EE. UU. y una de las figuras técnicas más reconocidas en política económica. Fue ministro de Hacienda (2012–2018), de Minas y Energía y director de Planeación Nacional. Durante su paso por Hacienda lideró varias reformas tributarias y defendió la regla fiscal. Su discurso gira en torno a la estabilidad macroeconómica, la confianza inversionista y el crecimiento sostenido.

Vicky Dávila

Tomada de X @VickyDavilaH Vicky Dávila, precandidata presidencial.

Periodista con amplia trayectoria en radio, televisión y prensa escrita; fue directora de la revista Semana. Ha sido una voz crítica frente al Gobierno nacional y ha enfocado su narrativa en la lucha contra la corrupción, la seguridad y la defensa de la institucionalidad. Su eventual candidatura representa una apuesta más mediática y de opinión pública.

David Luna

Orlando Amador DAVID LUNA

Abogado y senador. Fue ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y concejal de Bogotá. Ha impulsado iniciativas sobre transformación digital, empleo joven y fortalecimiento institucional. Se presenta como una opción de centro liberal con énfasis en modernización del Estado.

Juan Daniel Oviedo

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodriguez

Economista, exdirector del DANE (2018–2022) y exconcejal de Bogotá. Ganó reconocimiento por su perfil técnico y pedagógico durante la pandemia. Ha defendido políticas públicas basadas en datos, planeación rigurosa y enfoque social desde la evidencia estadística.

Aníbal Gaviria Correa

Exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín. De origen liberal, ha promovido agendas de desarrollo regional, infraestructura y descentralización. Representa un liderazgo regional con experiencia ejecutiva en gobiernos territoriales.

Juan Manuel Galán

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodriguez Congreso de Camacol 2025, con los precandidatos a la presidencia de Colombia 2026

Senador y líder del Nuevo Liberalismo, partido que refundó tras la restitución de su personería jurídica. Hijo del asesinado líder liberal Luis Carlos Galán. Ha impulsado reformas anticorrupción, regulación de drogas y modernización política.

Paloma Valencia

Orlando Amador

Senadora del Centro Democrático. Ha sido una de las voces más firmes de oposición al Gobierno Petro. Defiende posturas conservadoras en temas económicos, institucionales y de seguridad, y es cercana al expresidente Álvaro Uribe.

Juan Carlos Pinzón

Orlando Amador Juan Carlos Pinzón en la entrevista en las instalaciones de EL HERALDO.

Exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos. Durante su gestión en Defensa enfrentó el tramo final del conflicto armado con las FARC previo al acuerdo de paz. Su discurso se centra en seguridad, orden público y relaciones internacionales.

Enrique Peñalosa

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodriguez Congreso de Camacol 2025, con los precandidatos a la presidencia de Colombia 2026

Exalcalde de Bogotá en dos periodos (1998–2000 y 2016–2019). Es reconocido por su énfasis en urbanismo, espacio público, transporte masivo y planificación urbana. Ha defendido un modelo de ciudad basado en infraestructura y movilidad sostenible.