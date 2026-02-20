BOGOTÁ. La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde y ponente de la Ley 2345 de 2023, conocida como Chao Marcas de Gobierno, denunció en diálogo con EL HERALDO que la Gobernación del Magdalena estaría incumpliendo esta norma al incorporar elementos asociados a la campaña presidencial de Carlos Caicedo y del Congreso.

“A tan solo 18 días de las elecciones al Congreso y a tres meses de la primera vuelta presidencial, la Gobernación habría adoptado dentro de su manual institucional el color naranja como color predominante, tonalidad que identifica al movimiento político Fuerza Ciudadana. Adicionalmente, se adoptó como lema institucional ‘Con más Resultados’, expresión manifiestamente similar al lema de campaña del candidato Carlos Caicedo: ‘Izquierda con Resultados’”, señaló.

La legisladora le explicó a este diario que la Ley Chao Marcas de Gobierno “se creó precisamente para evitar abusos de poder como el que hoy denuncio que está haciendo la Gobernación del Magdalena. Para frenar el derroche de recursos públicos en publicidad, membretes, señalética, papelería e identidad visual que terminan siendo publicidad para proyectos políticos en lugar de representar a la institucionalidad”.

Añadió la parlamentaria independiente que “es ilegal cualquier forma de comunicación que haga alusión a un plan de gobierno, a un grupo político o a una persona elegida por voto popular a través de símbolos, colores o mensajes.

El artículo 3 define claramente qué es una marca de gobierno. Y el artículo 4 establece que el Manual de Identidad Visual debe mantener neutralidad política, es un abuso de poder y violación grosera de la ley incluir símbolos, imágenes o mensajes que hagan alusión a partidos o movimientos políticos. Esto no es solo una prohibición gráfica, todo gasto que se haga está prohibido, y podría haber un detrimento patrimonial.

En el caso concreto del Magdalena es tan grosero que salta a la vista.

Primero, el Manual de Identidad Visual se adoptó dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley, hasta junio de 2023. Dos años después no puede modificarse libremente sin motivación ni justificación técnica suficiente. Aquí se está actualizando sin justificación justo 18 días antes de elecciones legislativas y en pleno calendario electoral presidencial".

Segundo, expuso, “la ley ordena que la Gobernación utilice como logotipo el escudo o la bandera oficial del Magdalena y el escudo y la bandera del Magdalena son azul, rojo y blanco. No incluyen el color naranja. Cualquier persona que viva en Magdalena sabe que el naranja es el color que identifica públicamente al movimiento Fuerza Ciudadana. Un abuso”.

Tercero, concluye, “el lema: el candidato Carlos Caicedo ha utilizado para su actual campaña presidencial el eslogan ‘Izquierda con Resultados’. Hoy la Gobernación adopta como eslogan institucional ‘Con más Resultados’. Una transgresión grosera a la ley. No tiene justificación alguna. La Ley Chao Marcas existe para impedir que el poder público se utilice como herramienta de promoción política. Y aquí se están pasando todos los límites”.

Precisó Lozano que en este caso no se trata de un error menor, “estamos ante posibles consecuencias jurídicas serias.

Hoy viernes 20 de febrero presenté formalmente la constitución en renuencia ante la Gobernación del Magdalena. Esto no es un gesto simbólico. Es el paso previo exigido por la Ley 393 de 1997 para acudir a la acción de cumplimiento. Es decir: le estoy diciendo oficialmente a la Gobernación que está incumpliendo una norma de obligatorio cumplimiento y que corrija de inmediato. La Gobernación todavía está a tiempo de corregir. Puede retirar el proceso de modificación del manual y ajustar su identidad institucional conforme a la Ley 2345. Persistir en una actuación que puede interpretarse como contraria a la ley solo agrava la situación y expone al departamento a litigios que podrían evitarse".

Advirtió en este sentido que “si no hay rectificación, interpondré acción de cumplimiento. Y será la justicia la que ordene el acatamiento inmediato de la Ley Chao Marcas. La ley de chao marcas debe respetarse. No es opcional es un deber. Si se comprueba que hubo gasto público para implementar una identidad visual que contraviene la ley, podrían abrirse investigaciones disciplinarias por incumplimiento de una norma legal. Además, si existiera destinación indebida de recursos públicos, la Contraloría podría evaluar la existencia de presunto detrimento patrimonial.

La Ley 2345, en su artículo 6, prohíbe todo gasto en publicidad estatal que promueva partidos, movimientos o marcas de gobierno. No hay zona gris. No hay interpretación flexible. Si se demuestra que recursos públicos fueron utilizados para posicionar elementos que puedan asociarse a un movimiento político, estamos ante una infracción grave".

Recordó la congresista del ala independiente de los verdes que el uso de recursos públicos para favorecer proyectos políticos no solo es ilegal, es una ruptura del equilibrio que debe existir en la democracia. Reglas ciertas, para resultados inciertos. “Le pido a la Procuraduría y a la Contraloría poner sus ojos en este caso”, dijo.

No obstante, indicó que el candidato Caicedo no se vería afectado con las eventuales sanciones, ya que la Ley Chao Marcas regula a las entidades públicas: “Aquí el primer responsable de cumplir la norma es la Gobernación del Magdalena. Debe retirar de inmediato ese manual de identidad visual y aplicar lo que ordena la ley: el escudo de armas, la bandera y los colores oficiales del departamento, que son azul, rojo y blanco. No hay interpretación alternativa.

La Ley 2345 es absolutamente clara. No admite esguinces jurídicos, ni maniobras ‘creativas’ para justificar lo injustificable para torcer la ley. La identidad institucional debe ser neutral. No puede parecerse a la identidad de un movimiento político ni a la campaña de un candidato. Si hay posible ventaja electoral, les corresponde a las autoridades electorales investigar".

Aunque sentenció que si las autoridades electorales consideran que puede existir una transgresión al régimen electoral por una eventual ventaja indebida derivada del uso de la imagen institucional, les corresponde a ellas verificarlo. Esa es su competencia.

Y finalmente sostiene que la Gobernación del Magdalena no le ha respondido aún: “Respuesta formal no hay. Excusas informales sí. Hasta el momento no ha habido una respuesta oficial de fondo por parte de la Gobernación. Lo que sí han circulado son explicaciones informales por distintos canales, diciendo que ‘no es el mismo naranja’ del partido o que ‘no es exactamente el mismo eslogan’. Pero la ley no habla de códigos Pantone ni de coincidencias milimétricas. La ley prohíbe la alusión política, no la copia exacta. La Ley Chao Marcas no exige que exista identidad absoluta de color o eslogan para que haya infracción. Lo que prohíbe es la alusión a partidos o movimientos políticos dentro de la identidad institucional. Y cuando el color predominante coincide con el de un movimiento político y el lema es manifiestamente similar al de un candidato en campaña, la ley es clara.

Que casualidad que esto ocurra a 18 días de elecciones legislativas y en pleno calendario presidencial. Pensemos en un evento oficial lleno de camisetas, gorras, cachuchas e indumentaria institucional en color naranja. Para un ciudadano común, ¿eso se diferencia de una manifestación política del movimiento que usa ese color? Esa es la pregunta de fondo".