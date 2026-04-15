El Gobierno Nacional oficializó este lunes 13 de abril la prórroga de la intervención de la Nueva EPS, con el exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina como el interventor. En la resolución se le dio 30 días al nuevo dirigente de la entidad promotora de salud para que presente un plan para la recuperación de la misma.

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Así las cosas, este martes el ministro de Salud Guillermo Jaramillo se refirió a este tema y dejó palabras interesantes sobre lo que piensa de Ospina.

En Caracol Radio, el jefe de la cartera de Salud limitó la función de Ospina a lo administrativo, elogiando su trabajo en otras entidades.

“Trabajo es lo que tiene y debe comenzar a administrar adecuadamente la Nueva EPS y no ponerse a decir cosas que no le corresponden”, dijo el ministro.

Indicó que a Ospina le espera un camino largo al frente de la Nueva EPS y por eso lo instó a ejecutar “una administración eficiente” de los recursos actuales en lugar de realizar declaraciones que cuestionan el presupuesto asignado por el sistema de salud.

En una parte de la entrevista, Jaramillo dudó sobre la capacidad que pueda tener Jorge Iván Ospina para, por ejemplo, comprender cómo se calcula la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

“El doctor Ospina logró sacar adelante el Hospital Universitario cuando estaba en su peor situación; sabe administrar, pero no puede conceptuar sobre la UPC porque es un tema bastante complejo y delicado. No puede opinar sobre eso”, dijo Jaramillo.

Añadió que Ospina debe “dedicarse a solucionar los problemas de la empresa; es decir, que la empresa tenga identificado qué es lo que ha hecho. En la Nueva EPS ocultaron todo lo que era 9 billones de pesos de pérdidas que no aparecían en los estados financieros”.