Con la finalidad de mejorar los estándares de seguridad y tener una reacción mucho más rápida a la hora de prevenir el delito, la Dirección de la Policía Nacional le asignó al departamento de Sucre una docena de vehículos que ya empezaron a ser distribuidos en los municipios que operan como sede de Distrito, además de Sincelejo como capital de departamento.

Durante la noche del viernes 20 de febrero el coronel Aymer Fredy Alonso Triana le entregó a la Policía de Sincelejo una camioneta Nissan Frontier y una Vans Hyundai. Esta última es una pánel moderna para el transporte de personas capturadas, mientras que en el municipio de Sincé fue entregada otra camioneta Nissan Frontier.

En las próximas horas seguirá la entrega de los otros vehículos en los municipios de Corozal, San Onofre, San Marcos, San Benito, Guaranda y Ovejas.

En total la Dirección Nacional de la Policía le envió a Sucre 8 camionetas Nissan Frontier, 3 Vans Hyundai y una camioneta Chevrolet.

Para Sincelejo, de acuerdo con el anuncio del alcalde Yahir Acuña Cardales, también esperan la llegada de 80 policías para aumentar el pie de fuerza y completar las 100 unidades dado que ya llegaron 20, así como 36 patrullas motorizadas.