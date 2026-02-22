Nuevamente en Riohacha se registró el asesinato de una persona, hecho violento que dejó a otras tres heridas. El caso se presentó el sábado pasadas las 9:00 de la noche, en el corregimiento de Barbacoa, hasta donde llegaron sujetos provistos de armas de corto y largo alcance y le dispararon a un grupo.

De este ataque a bala resultó muerto Denier José Ojeda, de 30 años, conocido como ‘Fororo’. Su muerte fue de manera inmediata tras recibir varios impactos de arma de fuego.

Los heridos fueron identificados como Jaider Enrique Bermúdez, de 23 años, y Maicol Palmezano Bermúdez, de 42. Ambos resultaron gravemente lesionados y fueron sometidos a cirugía en kel Hospital Nuestra Señora de los Remedios.

Asimismo, resultó afectada Dorianis Epiayu, de 20 años, quien habría sido rozada por una de las balas.

De acuerdo con la Policía Nacional, el crimen estaría relacionado con una riña que sostuvieron los antes mencionados el pasado domingo de carnaval con varios hombres, quienes los habrían amenazados.

De igual manera se estableció que tras la balacera en el lugar de los hechos apareció un panfleto atribuido al grupo delincuencial conocido como ‘Los JJ’, señalando que atentarían contra presuntos colaboradores de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, grupo criminal liderado supuestamente en la zona rural de Riohacha por Naín Andrés Pérez Toncel, alias el Bendito Menor. Esta versión preliminar está siendo analizada por las autoridades.

Entre tanto, funcionarios de la Sijín realizaron la inspección técnica del cadáver de Denier José Ojeda e iniciaron las primeras investigaciones.