En las últimas horas fue reportado un intento de asonada en una estación de Policía en el departamento de La Guajira.

De acuerdo a la información suministrada por la entidad policial, el suceso se registró en la tarde de este miércoles 18 de febrero, en el municipio de Manaure, luego de que uniformados realizaran la captura de un ciudadano que portaba un arma de fuego sin la documentación legal.

En represalia un grupo de personas arremetió contra las instalaciones policiales, causándole daños y además lograron incinerar una motocicleta de la institución.

Ante esto, el comandante del Departamento de Policía Guajira, coronel Salomón Bello Reyes, indicó que, “ya se ordenó el inicio de la investigación correspondiente con elementos suficientes para la identificación de estas personas y llevarlas ante la justicia”.

El alto oficial agregó que, “la Policía Nacional rechaza estas acciones violentas de unos pocos, que desdibujan el buen comportamiento de los habitantes del municipio de Manaure. Vamos a ser contundentes frente a este delito”, finalizó.