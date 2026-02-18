La Sociedad de Activos Especiales (SAE) adelantó la diligencia de desalojo y recuperación material de un inmueble ubicado en el municipio de Barrancas, La Guajira, vinculado al proceso de extinción de dominio del exgobernador Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar.

El predio, con una extensión superior a los 1.000 metros cuadrados, se encontraba ocupado por la esposa, otros familiares del exmandatario y fue recuperado en desarrollo de las acciones de administración y protección de los bienes que hacen parte del patrimonio del Estado.

La diligencia se desarrolló de manera ordenada y conforme a los protocolos legales vigentes. Una vez recuperado, el inmueble quedó bajo custodia de la Policía Nacional mientras se define su destinación final, de acuerdo con los procedimientos establecidos para los bienes sometidos a extinción de dominio.

Francisco Gómez Cerchar fue condenado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, tras comprobarse su responsabilidad en el asesinato de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito, así como sus vínculos con estructuras armadas ilegales que operaron en el departamento de La Guajira.

Actualmente cumple su condena en establecimiento carcelario bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La actuación contó con el acompañamiento de la Policía Nacional, el Ejército, la Procuraduría General de la Nación y la Alcaldía municipal, garantizando el cumplimiento de la ley y el respeto por los derechos de los ocupantes.

